Иск "Газпрома" к российскому филиалу германской группы Linde рассмотрят в январе

Помимо "Линде ГМБХ" ответчиками по делу проходят международная юридическая фирма Pinsent Masons и компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января 2026 года приступит к рассмотрению иска "Газпрома" к российскому филиалу германской группы компаний Linde, говорится в картотеке арбитражных дел.

Помимо "Линде ГМБХ", ответчиками по делу проходят международная юридическая фирма Pinsent Masons, которая представляет интересы Linde в процессах с "Русхимальянсом" (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге), а также компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территории Германии и России.

Linde GmbH и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH также проходят ответчиками по иску "Газпром переработки Благовещенск" (выступает инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода) к компаниям группы Linde из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте. Российская компания изначально заявляла претензии к Linde на 85,733 млрд рублей, но затем уменьшила их на 5,5 млрд рублей.