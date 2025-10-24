Банки анализируют решение ЦБ

В вопросе ставок по кредитам и вкладам банки смотрят на рынок

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские банки анализируют пятничное решение Банка России по снижению ключевой ставки на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 16,5% годовых. В вопросе дальнейшей траектории ставок по своим кредитам и вкладам намерены следить за рынком, следует из ответов опрошенных ТАСС кредитных организаций.

Так, в пресс-службе МТС Банка ТАСС сообщили, что будут принимать решение об изменении процентных ставок по кредитам и вкладам, основываясь из складывающейся ситуации на рынке и с учетом сохранения привлекательности условий по продуктам.

Совкомбанк также анализирует влияние сегодняшнего решения Банка России по снижению ключевой ставки на его кредитные и депозитные продукты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, дальнейшие решения банка по ставкам будут зависеть от динамики портфеля и рыночной конъюнктуры.

Мнение эксперта

"Мы полагаем, что банковские продукты и рынок ценных бумаг продолжат подстраиваться под постепенно смягчающиеся условия денежно-кредитной политики. Это может транслироваться в положительную динамику на фондовом рынке и в постепенное снижение привлекательности продуктов, привязанных к ключевой ставке", - прокомментировал ситуацию на финрынке старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

По его мнению, доходность по вкладам на "длинном горизонте" будет заметно ниже по сравнению со вкладами на один-три месяца. Сейчас, по данным "Финуслуг", средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-20 банках составляет 15,23% годовых, по годовым вкладам - 13,17%, по двухлетним вкладам - 10,82%.

Крупнейшие игроки

Не дожидаясь решения по ставке Сбербанк на этой неделе повысил ставки по вкладам на 0,5-2,1 п.п. в зависимости от срока вклада, а максимальная ставка по вкладам составляет 16,2% годовых. Чуть ранее, на прошлой неделе, банк ВТБ также установил максимальную ставку в 15% по рублевым вкладам на срок от шести месяцев до полутора лет.

Решение регулятора

24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку в четвертый раз подряд. На этот раз - на 0,5 п.п. Это стало сюрпризом для рынка, так как большинство аналитиков ожидало сохранение ключевой на уровне 17% годовых.