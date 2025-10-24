На инфраструктуру Вытегры выделят более 840 млн рублей

В частности, запланировано построить в городе центр детского и юношеского туризма, капитально отремонтировать и оснастить две школы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит более 840 млн рублей на развитие Вытегорского округа в 2025-2026 годах. Запланировано построить в Вытегре центр детского и юношеского туризма, капитально отремонтировать и оснастить две школы, центральную районную больницу, привести к нормативу участки дорог, обновить социальные учреждения, сообщил губернатор Георгий Филимонов по итогам прошедшего в Вытегре градостроительного совета.

"Всего на развитие муниципалитета направим 844,8 млн рублей, в том числе 226,9 млн рублей по решениям Градсовета 2.0", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Так, более 500 местных жителей проголосовали за строительство Вытегорского районного центра детского и юношеского туризма. Предварительная его стоимость - 100 млн рублей. Специалисты приступают к разработке проектно-сметной документации, сдать объект намерены в 2027 году.

На капитальный ремонт и оснащение Вытегорской средней школы №2 предусмотрено 136,7 млн рублей. Планируется отремонтировать фундамент, цоколь, стены, полы, а также системы водоснабжения, канализации, провести внутренние работы. На ремонт Мегорской средней школы предусмотрено 64,1 млн рублей, том числе федеральное софинансирование по нацпроекту. В 2026 году планируется отремонтировать кровлю, заменить окна, двери, инженерные сети, провести внутренний ремонт помещений.

Более 260 участников градсовета проголосовали за ремонт автодороги Марино - Деревягино, по которой проходит школьный маршрут, трасса нуждается в комплексном обновлении. Предварительная стоимость - 43,9 млн рублей, двухэтапный ремонт запланирован в 2026-2027 годах.

На ремонт школ и больницы

На капремонт и оснащение медоборудованием Вытегорской ЦРБ предусмотрено 76,4 млн рублей, из них 75,5 млн рублей - из областного бюджета. "Выполнен ремонт лифтов, подвальных помещений стационара, установлена пожарная сигнализация, разработана проектно-сметная документация на капремонт педиатрического, инфекционного, хирургического, травматологического и неврологического отделений. Закуплена медтехника: компьютерный томограф, рентген-аппарат, операционный стол, холтер, стерилизатор паровой. В следующем году в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" дополнительно направим 65,5 млн рублей на комплексный ремонт главного корпуса с поликлиникой Вытегорской ЦРБ", - сообщил глава региона.

В целом на сферу дорожного хозяйства и транспорта округа направят почти 290 млн рублей, в том числе на ремонт мостов, участков дорог, обустройство подъездов к земельным участкам многодетных семей и транспортное обслуживание на муниципальных маршрутах. Более 70 млн рублей выделят на сферу образования, в том числе на ремонт кадетской школы "Корабелы Прионежья", установку систем очистки воды в пищеблоках десяти школ, оснащение школьных кабинетов.

На преобразования объектов культуры выделили более 52 млн рублей, на покупку школьного автобуса на перевозки спортсменов Вытегорской детско-юношеской спортивной школы - 5,1 млн, на реконструкцию системы водоснабжения деревни Щекино - 15,3 млн, на благоустройство - 15,1 млн, на жилищное хозяйство - 32,9 млн рублей, в том числе на переселение из аварийного жилья.

Всего в градсовете приняли участие более 2,7 тыс. местных жителей - 12,7% населения муниципалитета. Это в 11 раз больше, чем в прошлом формате градсоветов: в 2021 году проголосовало всего 250 человек.