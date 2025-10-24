Wildberries понизит комиссии для начинающих продавцов

Решение о старте акции для продавцов вступит в силу 29 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries снизит комиссию за услуги маркетплейса для продавцов с невысоким оборотом. В компании оценили, что мера поддержки затронет 80% представителей малого бизнеса, которые торгуют на платформе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

Там отметили, что такое решение принято в том числе на основе опроса, где 90% селлеров отметили эту меру как наиболее значимую поддержку со стороны платформы.

"По целому ряду категорий товаров комиссия будет снижена до 7 п. п., в акции участвуют селлеры, работающие по FBW и FBS. Снижение комиссии продиктовано в том числе результатами опросов мнений селлеров. По данным "RWB исследования", почти 90% опрошенных продавцов называют именно эту меру в качестве ощутимой поддержки со стороны платформы", - сказано в сообщении.

Решение о старте акции для продавцов вступит в силу 29 октября. Это станет еще одной мерой поддержки предпринимателей в основном нового или малого бизнеса со стороны компании в период высокого сезона продаж, рассказали в пресс-службе.

По данным на сентябрь 2025 года, с Wildberries сотрудничают более 1 млн продавцов, из которых более 85% - субъекты МСП. Основная цель снижения комиссии - увеличить рост оборота небольших продавцов в высокий сезон, говорится в сообщении.