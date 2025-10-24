Прибыль Porsche по итогам третьего квартала упала почти на 96%

По оценке экспертов, трудности производителя связаны в том числе с резким изменением будущей стратегии концерна

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Прибыль германского производителя спортивных и люксовых автомобилей Porsche упала за три квартала текущего года по сравнению с годом ранее на 95,9% и составила всего €114 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Только в третьем квартале потери концерна оцениваются в €967 млн. Операционная прибыль за девять месяцев составила €40 млн, что на 99% ниже показателя годичной давности (около €4 млрд). Объем продаж сократился на 6%, примерно до €26,9 млрд.

По оценке экспертов, трудности Porsche связаны в том числе с резким изменением будущей стратегии концерна. Руководство приняло решение отменить амбициозные планы по развитию электромобилей, включая производство аккумуляторов. Запланированный выпуск новых моделей электромобилей был отложен, а инвестиции Porsche предполагается теперь в большей степени направить в производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Меры по адаптации только в текущем году дополнительно обойдутся для компании в €3,1 млрд.