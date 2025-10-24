Чупшева: АСИ интегрирует мероприятия форума "Содружество моды" в RICS

Генеральный директор АСИ отметила, что также планируется пригласить российских участников форума в конкурс брендов "Знай наших"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует интегрировать мероприятия форума "Содружество моды" в Российские международные креативные сезоны (RICS). Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам заседания оргкомитета по подготовке форума "Содружество моды" под председательством заместителя председателя Совета Федерации Инны Святенко.

"Приняла участие в оргкомитете по подготовке форума "Содружество моды" под председательством Инны Юрьевны Святенко: в прошлом году он прошел с большим успехом, и в этом году будет не менее насыщен яркими дискуссиями и мероприятиями. <…> Учитывая активное развитие модной индустрии в Узбекистане, мы видим большой потенциал в обмене оптом по развитию этого направления. Договорились с коллегами об интеграции мероприятий форума "Содружество моды" в Российские международные креативные сезоны, которые стартовали с Международной конференции по креативной экономике в начале октября", - написала она в своем Telegram-канале.

Чупшева отметила, что также планируется пригласить российских участников форума в конкурс брендов "Знай наших", победители которого получают поддержку от АСИ и партнеров проекта. "Модная индустрия является одним из приоритетов развития креативной экономики в таких регионах России, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Якутия. Эта отрасль обладает большим потенциалом роста как на внутреннем, так и на международном рынке.

"Агентство стимулирует международное сотрудничество в креативных индустриях, где мода - одно из ключевых направлений", - добавила Чупшева.

"Содружество моды" - международный культурно-экономический проект, объединяющий на одной площадке представителей легкой промышленности и модной индустрии, профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений государств СНГ. Целями форума являются распространение знаний о богатом культурном наследии государств СНГ, укрепление культурных связей и экономического взаимодействия, решение задач, связанных с позиционированием и продвижением национальных брендов, профессиональной подготовкой кадров, преодолением существующих административных барьеров на пути развития легкой промышленности - на законодательном уровне и в практической плоскости. В прошлом году форум проходил в Санкт-Петербурге 19 и 20 ноября, участие в нем приняли более 1,5 тыс. представителей из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.