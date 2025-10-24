Путин разрешил до 10 декабря ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС

Ввоз таких товаров при соблюдении отдельных условий "не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации"

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ввоз автотранспортом через российско-казахстанскую границу товаров из Казахстана и Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет разрешен до 10 декабря 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Разрешить до 10 декабря 2025 года ввоз в Российскую Федерацию <…> автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права Евразийского экономического союза и (или) законодательства Российской Федерации", - предписывает указ.

Ввоз таких товаров, подчеркивается в документе, при соблюдении отдельных условий "не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации".

В числе таких условий указ главы государства называет обязанность российских получателей обеспечить перевозку и временное хранение товаров, а также направить в Минпромторг уведомление и нанести маркировку на такой импорт. До 27 декабря ввезенные таким образом товары будут нуждаться также в таможенной декларации по существующим общим правилам.

Минпромторгу глава государства своим указом поручил обеспечить внесение всех данных о таких товарах в соответствующую госинформсистему.

ЕАЭС тестировал пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем странам без дополнительных процедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который и был утвержден в Минске главами кабминов стран союза.