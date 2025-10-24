Министерства обсуждают формат механизма для сдерживания скачков цен на ключевую продукцию

По словам замминистра Минпромторга Романа Чекушова, сейчас идут переговоры по формату работы с ценами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минпромторг ведет работу с Минсельхозом, депутатами Госдумы и отраслевым сообществом над форматом механизма долгосрочных контрактов на поставку товаров, который позволит сдержать значительные скачки цен на ключевые виды продукции. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Мы эту работу ведем с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, депутатами Госдумы и отраслевым сообществом совместно. Сейчас мы сошлись на том, что нужно устанавливать требования по долгосрочным контрактам по ключевым видам продукции, где необходимо обеспечить отсутствие значительных скачков цен", - сказал он.

По словам замминистра, сейчас идут переговоры по формату работы с ценами. Так, Минпромторг предлагает установить "вилку цен", а Минсельхоз предлагает рассмотреть возможность фиксации или установления формулы цены в долгосрочном контракте на основе взаимных договоренностей поставщика и покупателя.

"На данный момент проходят экспертные обсуждения. Мы не форсируем этот вопрос, поскольку за последние несколько месяцев, начиная с мая, мы не фиксируем большой инфляции по потребительской корзине", - отметил Чекушов.

При этом он уточнил, что уже в этом сезоне сельхозтоваропроизводители и торговые сети заключают долгосрочные контракты, не дожидаясь какого-либо регулирования в этом вопросе. "Объем таких контрактов достаточно большой. Однако такие договоры по большей части носят рамочный характер, что и призвана изменить обсуждаемая инициатива", - подчеркнул замминистра.

Ранее в Минпромторге сообщали, что министерство и торговые сети предлагают установить механизм, который фиксирует диапазон цен от минимальной до максимальной не только на продукты "борщевого" набора, но и на социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов сетей с поставщиками.