В Белоруссии ограничили доступ к "ВКонтакте"

Компания изучает ситуацию и принимает меры для возобновления работы социальной сети
Редакция сайта ТАСС
18:29
обновлено 18:31
© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой десктопной версии сайта в Белоруссии и делает все возможное для того, чтобы сервисы стали вновь доступны для пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе социальной сети.

"«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее", - сказали в пресс-службе. 

