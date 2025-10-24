В Белоруссии ограничили доступ к "ВКонтакте"
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" изучает ситуацию с блокировкой десктопной версии сайта в Белоруссии и делает все возможное для того, чтобы сервисы стали вновь доступны для пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе социальной сети.
"«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее", - сказали в пресс-службе.