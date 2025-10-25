В КНР заявили об огромном потенциале приграничного сотрудничества с РФ

Замначальника управления коммерции северо-восточной провинции Ляонин Ван Юйпин отметила, что эта провинция является важным хабом Северо-Восточной Азии и звеном экономического коридора Китай - Монголия - Россия

ШЭНЬЯН, 25 октября. /ТАСС/. Приграничное сотрудничество между Россией и Китаем в сфере логистики обладает широкими перспективами. Об этом заявила замначальника управления коммерции северо-восточной провинции КНР Ляонин Ван Юйпин в ходе 3-го Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне.

"Приграничное логистическое сотрудничество между Китаем и Россией имеет огромный потенциал и широкие перспективы", - сказала Ван Юйпин.

По ее словам, Ляонин и российские регионы обладают значительным потенциалом взаимодополняемости во многих областях, включая энергетику, лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность и рыболовство.

"Мы уверены, что благодаря постоянному развитию обменов и углублению сотрудничества, взаимодействие между Ляонином и российскими регионами достигнет новых высот", - добавила она.

Ван Юйпин отметила, что провинция Ляонин является важным хабом Северо-Восточной Азии и звеном экономического коридора Китай - Монголия - Россия. "Это одна из провинций с наиболее удобными транспортными связями между КНР и РФ", - указала она. По ее словам, Ляонин придает большое значение сотрудничеству с Россией, и обе стороны поддерживают тесные контакты.

3-й Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.