Более 6,5 млн кв. м жилья планируют ввести в Новосибирской области к 2029 году

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Жилье общей площадью более 6,5 млн квадратных метров планируют ввести в Новосибирской области по базовому прогнозу социально-экономического развития (СЭР) в период 2026-2028 годов. Наиболее оптимистичный вариант предполагает ввод 6,7 млн "квадратов" в этот период при том, что в 2023 году было введено 3 млн кв. м, а в 2024 - более 2,5 млн кв. м, следует из прогноза СЭР, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"На территории Новосибирской области за период 2026-2028 годов планируется обеспечить ввод в действие жилых домов в объеме 6,505 млн кв. м по 1 варианту прогноза, 6,604 млн кв. м - по 2 варианту прогноза и 6,703 млн кв. м - по 3 варианту прогноза", - говорится в документе.

В 2025 году в рамках регионального проекта "Жилье" на территории Новосибирской области планируется обеспечить ввод жилья в объеме 2,154 млн кв. м. Отмечается, что к концу 2028 года общая площадь жилых помещений на одного жителя вырастет до 31,97 кв. м, 31,98 кв. м и 31,99 кв. м по трем вариантам прогноза соответственно. Этого удастся достичь в результате мероприятий по созданию условий для удовлетворения потребностей населения региона в современном, доступном и качественном жилье, подчеркивают создатели прогноза.

В октябре власти Новосибирской области сообщили, что в регионе введено уже более 1,8 млн кв. м жилья. Из них 1 млн "квадратов" приходится на индивидуальное жилье. В правительстве это объясняют реализацией программы догазификации домовладений, действием программ "сельской ипотеки" и "семейной ипотеки". За последние пять лет в регионе введено более 11,8 млн кв. м жилья. По масштабам жилищного строительства регион более десяти лет лидирует в Сибирском федеральном округе.