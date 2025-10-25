Эксперт Цицулина: доля европейских игрушек на рынке РФ не выше 13%

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров заверила, что с российского рынка не исчезнут современные высокотехнологичные игрушки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Доля европейских игрушек на российском рынке невелика, она не превышает 13%. Об этом ТАСС сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Ранее Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил экспортировать в Россию пластиковые игрушки и модели со встроенными моторчиками.

"Доля европейских игрушек на российском рынке невелика. Это те игрушки, которые непосредственно производятся в Европе, их доля не превышает порядка 13%. Гораздо большая доля европейских брендов, производимых в азиатских странах, в Китайской Народной Республике, - их доля уже гораздо больше", - сказала Цицулина.

По ее словам, с российского рынка не исчезнут машинки и самолеты с моторчиками, а также иные современные высокотехнологичные игрушки.

Эксперт отметила, что игрушки глобальных и мировых игроков поставляются в Россию по параллельному импорту. "С ними не было и нет дефицита. И я думаю, что сейчас не возникнет", - подчеркнула она.