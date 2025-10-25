Эксперт Богатов: снижение ставки ЦБ повлияет на экономическую активность

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 16,5% не окажет реального влияния на экономическую активность, для рынков и компаний она по-прежнему остается запредельно высокой. Таким мнением с ТАСС поделился владелец ГК "Добро", эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов.

Ранее Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 16,5%, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

"Снижение ключевой ставки до 16,5% носит явно декоративный характер. Это не поворот в денежно-кредитной политике, а скорее символический жест, компромисс между растущим давлением со стороны бизнеса и правительства, требующих удешевления кредитов, и осторожной позицией самого ЦБ, который смотрит на сохраняющиеся инфляционные риски. Очевидно, что регулятор идет на эту уступку, чтобы немного снизить накал страстей, демонстрируя, что он "слышит" экономику. Однако реального влияния на стоимость заимствований и экономическую активность движение на столь незначительную величину не окажет", - сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что для рынков и компаний ставка по-прежнему остается запредельно высокой. "Это не начало цикла смягчения, а лишь тактическая пауза, призванная усмирить нетерпеливых, не меняя при этом общего курса на жесткость. Основная борьба с инфляцией еще впереди, и ЦБ далеко не исчерпал аргументы в пользу сохранения высоких ставок", - отметил Богатов.

Он добавил, что дальнейшее снижение ключевой ставки до 13-14% и замедление инфляции будет способствовать оживлению рынка ипотечного кредитования. Ведь цена ипотечного кредита, учитывая его размер и срок, - его самая важная характеристика. Снижение ключевой ставки до 13% сможет удешевить рыночную ипотеку до 15-17%, что в свою очередь может увеличить количество выданных кредитов на 20-30%.