Завод "Улан-Удэстальмост" перешел на сокращенный график работы из-за кризиса

Одной из причин кризиса стала неоплата со стороны заказчиков в размере свыше 100 млн рублей, сообщил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Завод "Улан-Удэстальмост" - крупнейшее предприятие Дальнего Востока, специализирующееся на производстве мостовых и промышленных металлоконструкций, перешел на сокращенный график работы из-за финансового кризиса, вызванного в том числе неоплатой со стороны заказчиков в размере свыше 100 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.

"На предприятии "Улан-Удэстальмост" значительная часть сотрудников переведена на сокращенный график работы. Данная ситуация образовалась из-за неоплаты произведенных конструкций от заказчиков в размере 100,8 млн рублей. Мы на связи по данному вопросу с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Учитывая специфику и деятельность предприятия, рассматриваем возможные подряды в соседних регионах", - сказал Гармаев.

Он подчеркнул, что завод - очень энергоемкое предприятие. "Нельзя мелкими заказами перекрыть потребности его содержания. Мы на связи с руководством "Улан-Удэстальмоста", рассматриваем разнообразные дорожные карты для разрешения данной ситуации", - отметил министр.

На самом предприятии пояснили, что произошедшее - результат недостаточно финансовой поддержки от действующих заказчиков и нехватки новых заказов. "Отсутствие банковской гарантии также затрудняет привлечение партнеров. Счета завода заблокированы в связи с задолженностью перед ФНС России, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Улан-Удэстальмост". - Руководство завода принимает меры для стабилизации ситуации и сохранения предприятия".

Помощь от властей

В октябре 2025 года на предприятие принято более 150 сотрудников, создано обособленное подразделение "МО - 34" для строительства третьего моста через реку Уду в городе Улан-Удэ. "Однако 13 октября заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с генподрядчиком. Теперь коллектив завода просит власти обратить внимание на проблему и оказать поддержку для выхода из кризиса", - подчеркнули на заводе.

Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что республиканские власти в одностороннем порядке расторгают контракт с генподрядчиком строительства третьего моста - компанией "Хотьковский автомост", которая не сумела в установленные сроки реализовать проект стоимостью более 7 млрд рублей. "К сожалению, проблемы у генподрядчика не только по нашей стройке, но и по другим федеральным объектам, и нет надежды на то, что ситуация у строительной организации выправится. У компании нет ресурсов на зарплаты, найм персонала, закупку материалов", - отметил тогда глава региона Алексей Цыденов, добавив, что власти республики будут искать нового генподрядчика, цель - завершить строительство в 2027 году. На данный момент готовность объекта составляет 49%, вложено около 4,2 млрд рублей, основные конструкции моста возведены.

Финансовый кризис на предприятии вызвал проблемы, связанные с теплоснабжением в части Улан-Удэ - котельная "Улан-Удэстальмоста" обеспечивает теплом сам завод, а также 40 многоквартирных и 180 индивидуальных жилых домов - суммарно это порядка 4,5 тыс. потребителей тепла. Первый заместитель мэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев 23 октября сообщил в своем телеграм-канале, что принято решение помочь предприятию. "По поручению мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова временно из бюджета города профинансируем поставки угля на котельную. Это позволит не допустить снижения параметров тепла в многоквартирных домах", - сообщил он.

О предприятии

"Улан -Удэстальмост" создан в 1968 году, это единственное на Дальнем Востоке крупное специализированное предприятие по производству мостовых и промышленных строительных металлических конструкций. Площадь территории завода - 33,8 га, из которых 8 га занимает главный производственный корпус. Производственная мощность предприятия - 45 тыс. тонн металлоконструкций в год.