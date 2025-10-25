В СФ отметили риск появления фейковых сайтов для заключения договоров на газ

Злоумышленники могут предлагать "помощь" при оформлении, отметил сенатор Артем Шейкин

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мошенники могут воспользоваться нововведением - возможностью заключения электронных договоров на поставку газа на "Госуслугах". После запуска сервиса могут появиться поддельные страницы, имитирующие интерфейс портала, в том числе с предложением якобы ускоренного оформления договора, сказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

С марта 2026 года граждане РФ смогут заключать в электронном виде (через "Госуслуги", региональные платформы или сайты газоснабжающих организаций) договоры на поставку газа и техобслуживание оборудования, сказал сенатор.

"Аферисты внимательно следят за всеми цифровыми новациями - от электронных паспортов до онлайн-заявлений. Новая возможность по оформлению газовых договоров через "Госуслуги", вероятно, также не будет исключением. <…> После запуска сервиса могут появиться десятки поддельных страниц, имитирующих интерфейс портала "Госуслуги" или сайтов газовых компаний. Пользователю могут предлагать "ускоренное оформление договора" или "обновление электронной подписи" и вместе с этим, очевидно, выманивать паспортные данные и реквизиты банковских карт", - отметил он.

Шейкин считает, что злоумышленники могут предлагать "помощь" при оформлении - они уже начали практиковать схему "цифровых консультантов". "Гражданам звонят под видом специалистов МФЦ или газовой службы и предлагают помочь оформить договор онлайн. <…> Аферисты просят продиктовать код подтверждения из СМС якобы для верификации личности. На деле этот код используется для входа в личный кабинет или для перевода денег", - объяснил сенатор.

Еще один способ, которым пользуются мошенники, - подделка ЭП. Они могут убедить пользователя выдать доверенность на "представителя компании" или установить сомнительное приложение якобы для подписания документов, в результате чего ЭП окажется в чужих руках, объяснил Шейкин.

Злоумышленники, по словам парламентария, могут также собирать персональные данные под видом регистрации. "Для оформления договора потребуется вводить паспортные данные, адрес, ИНН. В распоряжении мошенников эти сведения становятся сырьем для дальнейших атак - оформления микрокредитов, регистрации ложных организаций или создания двойников в мессенджерах", - сказал он.