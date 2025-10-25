Кабмин направит 12 млрд рублей на горнолыжный туризм на Северном Кавказе

Средства пойдут на создание объектов инфраструктуры на склонах Главного Кавказского хребта

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 12 млрд рублей в 2025-2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Более 12 млрд рублей будет направлено в 2025-2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства уже зарезервированы в федеральном бюджете и пойдут на создание объектов туристической и горнолыжной инфраструктуры на склонах Главного Кавказского хребта, в том числе канатных дорог, горнолыжных трасс, систем искусственного снегообразования, противооползневых, противолавинных и других защитных сооружений.

Как отметил Мишустин на заседании правительства 23 октября, принятое решение поможет активнее развивать территорию, делать ее более привлекательной для инвесторов, чтобы создавать там десятки километров новых трасс, наращивать мощности гостиниц, кафе и ресторанов.