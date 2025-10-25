После возобновления сообщения между Тегераном и Казанью выполнили восемь рейсов

Ведется работа по развитию региональных авиарейсов, сообщил генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани

УЛЬЯНОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Возобновление сообщения между Тегераном и Казанью позволило выполнить восемь сезонных прямых рейсов за летний период. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани.

"Недавно мы возобновили прямые рейсы из Тегерана в Казань. Восемь рейсов были сделаны, это сезонные рейсы", - сказал собеседник агентства.

Мирзахани уточнил, что сейчас ведется работа по развитию региональных авиарейсов в Казань. "Это играет ключевую роль для восстановления прямых рейсов между Ираном и разными регионами Поволжья", - отметил он.

Ранее международный аэропорт Казани сообщал о запуске прямых рейсов между столицей Татарстана и Тегераном в июле 2025 года. Отмечалось, что их организует авиакомпания Mahan Air два раза в неделю. Договоренность была достигнута в ходе переговоров между делегацией Татарстана и Mahan Air при поддержке главы республики Рустама Минниханова.