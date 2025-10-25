Амурская область прорабатывает запуск авиарейса Благовещенск - Далянь

Аэропорт Благовещенска может служить хабом для перевозки китайских туристов в другие регионы России, сообщил губернатор Василий Орлов

Редакция сайта ТАСС

ШЭНЬЯН /Китай/, 25 октября. /ТАСС/. Амурская область предложила северо-восточной китайской провинции Ляонин запустить авиарейс между Благовещенском и прибрежным городом Далянь. Об этом ТАСС рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на полях 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне.

"Мы активно взаимодействуем и общаемся по теме авиасообщения с нашими китайскими друзьями, мы предложили провинции Ляонин организовать рейс Благовещенск - Далянь, считаем, что он будет востребован", - сказал Орлов.

По его словам, аэропорт Благовещенска может служить хабом для перевозки китайских туристов в другие регионы РФ.

Орлов напомнил, что в 2024 году появился первый регулярный международный авиамаршрут между Благовещенском и Харбином, рейсы между ними выполняются раз в неделю, по вторникам. "Здесь на встречах с китайскими коллегами обсуждали увеличение частоты полетов между Благовещенском и Харбином, вопрос прорабатывается профильными ведомствами, надеемся, он будет решен в ближайшее время", - сказал Орлов.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.