Цивилев: Россия видит перспективы поставок СПГ во Вьетнам

Министр энергетики РФ отметил, что компании уже ведут разработку нефтегазовых месторождений

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия видит перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и создания соответствующей инфраструктуры во Вьетнаме. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Активно развивается и сотрудничество с Вьетнамом. Наши компании уже ведут разработку нефтегазовых месторождений на его территории. Мы также видим перспективы в поставках СПГ и создании соответствующей инфраструктуры", - сказал он.

В мае Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности. В частности, стороны обсуждали поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России во Вьетнам.

В октябре в рамках Российской энергетической недели глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон рассмотрели актуальные и перспективные направления сотрудничества в газовой сфере.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.