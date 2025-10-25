Цивилев: Минэнерго ожидает ежегодный рост доли экспорта энергоресурсов в АТР

Министр энергетики РФ отметил, что в 2024 году она превысила 60%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минэнерго ожидает ежегодного роста доли экспорта российских энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в 2024 году она превысила 60%. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"В 2024 году доля экспорта в страны АТР выросла в полтора раза и превысила 60%. В этом и последующих годах она продолжит рост, особенно после подписания в Китае договоренностей об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" до 44 млрд куб. м газа в год, а также меморандумов о строительстве "Силы Сибири - 2" и газопровода "Союз Восток" через Монголию", - сказал он.

Из паспорта госпрограммы РФ "Развитие энергетики" следовало, что доля стран АТР в общем объеме экспорта российских энергоресурсов в 2027 году достигнет 69% против 49% по итогам 2024 года.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.