Титов: торговля РФ и КНР в нацвалютах минимизирует риски санкционного давления

Сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития отметил, что это снижает зависимость от доллара

Редакция сайта ТАСС

ШЭНЬЯН, 25 октября. /ТАСС/. Расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем позволяют значительно снизить риски, связанные с внешним влиянием. Об этом сказал сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчетов в торговле между нашими странами осуществляется в национальных валютах, это снизило зависимость от доллара США, минимизировав все риски санкционного давления и валютных колебаний, - отметил Титов в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне. - Это создает надежные основы для дальнейшего сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности".

Он напомнил, что в 2024 году, в условиях санкционного давления и непредсказуемой политики западных стран, товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордной отметки - почти $245 млрд.

Титов указал на временную коррекцию в торговле в текущем году, но в то же время отметил оживление в товарообороте в сентябре - в прошлом месяце объем торговли составил почти $20 млрд. "Это свидетельствует о нашей способности адаптироваться и двигаться вперед", - добавил он.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.