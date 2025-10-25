Титов: поставки продукции АПК из РФ в КНР за 10 лет выросли более чем в пять раз

В Китае особенно востребованы такие российские товары, как молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясо, кондитерские изделия и мед, отметил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития

ШЭНЬЯН, 25 октября. /ТАСС/. Поставки продукции агропромышленного комплекса из России в Китай за последнее десятилетие увеличились более чем в пять раз. Об этом заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам, в частности к российской пищевой продукции. За последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем в пять раз", - сказал Титов в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне.

По его словам, в КНР особенно востребованы такие российские товары, как молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясо, кондитерские изделия и мед.

В России в свою очередь востребована машинно-техническая продукция из Китая, указал Титов. Китайское оборудование сделало гигантский скачок вперед, а по качеству, надежности и производительности оно не уступает лучшим мировым образцам, и при этом значительно выгоднее по цене, добавил он.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.