ЕК готова использовать все меры против КНР из-за ужесточения экспорта металлов

Под "всеми торговыми мерами" Еврокомиссия обычно подразумевает введение торговых пошлин и экономических санкций

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Евросоюз готов использовать "все меры" против Китая, ужесточившего экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в субботу на форуме в Брюсселе.

"В последние недели и месяцы Китай значительно ужесточил экспортный контроль в отношении редкоземельных ресурсов и материалов для аккумуляторов, - подчеркнула она. - Это представляет для ЕС серьезный риск".

Фон дер Ляйен предупредила, что в краткосрочной перспективе ЕС надеется договориться с Китаем, но "в долгосрочной перспективе намерен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для ответа, в том числе совместного в рамках Группы семи".

Под "всеми торговыми мерами" Еврокомиссия обычно подразумевает введение торговых пошлин и экономических санкций. Однако после национализации в Нидерландах китайской компании Nexperia, что стало шоком даже для европейских участников рынка, этот термин может получить и более широкое толкование.

На саммите ЕС 23 октября президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал принять против Китая "жесточайшие санкции", если он не ослабит меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, необходимых для европейской "зеленой" и военной промышленности.