Цивилев: меры поддержки угольной отрасли уже положительно на ней сказались

Предприятия работают и своевременно выплачивают зарплату сотрудникам, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Меры поддержки угольного сектора оказали положительное влияние на отрасль. Предприятия работают и своевременно выплачивают заработную плату сотрудникам. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию, в первом полугодии 2025 года удалось сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года - 218,8 млн тонн. "Видим очень хорошую динамику и по экспорту: за первые три квартала нам удалось нарастить его на 5,5%. В целом, предприятия продолжают работать и своевременно выплачивать зарплаты. Это говорит о том, что меры поддержки работают", - сказал Цивилев.

Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил журналистам, что благодаря мерам поддержки некоторым угольным предприятиям удалось возобновить работу после временной приостановки. Оказанная поддержка также позволила не допустить увеличения угольных предприятий, находящихся на грани закрытия.

О поддержке угольной отрасли

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям, срок может быть продлен и на более длительный период.

Речь также идет о предоставлении адресных субсидий угольным компаниям, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлениях сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, должны быть утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), оптимизацию затрат, а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.