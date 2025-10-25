Германия увеличит взносы в фонд поддержки энергетики Украины до €450 млн

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе утверждала, что порядка 55-60% газовой инфраструктуры Украины пострадало из-за конфликта

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Германия увеличит взносы в фонд поддержки энергетики Украины еще на €30 млн - до €450 млн. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на министра экономики ФРГ Катерину Райхе (ХДС), которая накануне прибыла с визитом в Киев.

Издание напомнило, что Германия предоставила до сих пор в распоряжение фонда поддержки энергетики Украины €390 млн. Летом правительство ФРГ пообещало еще €30 млн и сейчас Райхе заявила о выделении дополнительно €30 млн.

Ранее министр утверждала, что порядка 55-60% газовой инфраструктуры Украины пострадало в результате конфликта.