На Кубани урожай зерновых в условиях засухи достиг 11,3 млн тонн

Из них 7,8 млн тонн пшеницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Аграрии Кубани собрали 11,3 млн тонн зерна в условиях засухи, произошедшей в регионе. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Этот год для наших аграриев выдался непростым. Засеивать поля им пришлось буквально в сухую землю, позже столкнулись с возвратными заморозками. Вместе с учеными они буквально спасали каждое зернышко и плод. В итоге получили пусть и не рекордный, но достойный урожай. Несмотря на беспрецедентные испытания погоды, мы собрали 11,3 миллиона тонн зерна, из них 7,8 миллиона тонн пшеницы - это второй результат в стране", - говорится в заявлении главы региона.

Он отметил, что при этом Краснодарский край традиционно сохранил лидерство в стране по сбору фруктов и ягод.

Для сравнения: в 2024 году в регионе было собрано 13,8 млн тонн зерновых, 10,3 млн тонн пшеницы. 100% посевов составляли семена отечественной селекции. В Краснодарском крае, являющимся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, в 2025 году наблюдалась засуха, краевой режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.