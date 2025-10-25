Алмазный инструмент из Кабардино-Балкарии отправят в Египет, Иран и Грузию

Такие договоренности были заключены на международной выставке в Турции

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Алмазный инструмент, произведенный в Кабардино-Балкарии (КБР), начнут поставлять в Египет, Иран и Грузию. Соответствующие договоренности были заключены на международной выставке в Турции, сообщили в администрации главы республики.

"Алмазное предприятие "Терекалмаз" из Кабардино-Балкарии представило свою продукцию на международной выставке в Измире. Представители компании провели переговоры с бизнесменами из Египта, Ирана и Грузии. По итогам встреч заключены контракты на поставку пробной партии алмазного породоразрушающего инструмента новым клиентам, ранее не работавшим с заводом", - рассказали в администрации главы КБР.

Отмечается, что алмазный инструмент завода давно зарекомендовал себя на турецком рынке и пользуется высоким спросом среди компаний, занимающихся геологоразведкой. Турецкие специалисты отмечают высокое качество и конкурентоспособность изделий.

"Терекалмаз" занимает лидирующие позиции на российском рынке алмазного инструмента. География экспорта предприятия охватывает десятки стран, включая Белоруссию, Казахстан, Иран, США и Бельгию.