Минэнерго отмечает сокращение инвестиций в угольной отрасли

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что текущий объем инвестиций позволяет поддерживать добычу на прежнем уровне

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ видит сокращение инвестиций в угольной отрасли из-за снижения прибыли компаний. Однако этот объем позволяет поддерживать уровень добычи. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Да, мы действительно видим некоторое снижение инвестиций из-за сокращения прибыли компаний и роста финансовой нагрузки. Высокие кредитные ставки тоже не помогают. Тем не менее, даже при всех сложностях, текущий объем инвестиций превышает показатели 2020-2021 годов и позволяет поддерживать добычу на прежнем уровне", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил о том, что инвестиции в угольную отрасль России в 2025 году окажутся ниже прошлогоднего уровня в 248 млрд рублей из-за кризиса в отрасли. Основной спад инвестиций связан с сокращением доступного финансирования и необходимостью оптимизации расходов компаний.

