Минэнерго не исключает консолидации угольной отрасли вокруг крупных компаний

Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что для такого процесса необходима комплексная оценка

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возможность консолидации угольной отрасли вокруг крупных предприятий. Это позволит стабилизировать состояние сектора, заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что для такого процесса необходима комплексная оценка, подобная той, что проводилась во время реструктуризации отрасли в 1990-е годы.

"Только после этого можно будет создать условия для консолидации. Минэнерго уже ведет такую работу, готовя обновленную программу развития угольной отрасли до 2050 года. После ее утверждения мы сможем конкретно говорить о консолидации, в том числе в рамках смещения добычи на восток", - сказал министр.

При этом консолидация возможна только вокруг крупных угольных предприятий. "Ответ очевиден - вокруг крупных компаний. Тех, у кого широкая линейка продукции, добыча в разных регионах, собственные портовые терминалы и вагонные парки, а главное - стабильная финансовая модель", - подчеркнул Цивилев.

Ранее в интервью ТАСС замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов сообщил, что доля убыточных предприятий угольной отрасли выросла за пять месяцев 2025 года с 53% до 62%, а их убытки составили 79,9 млрд рублей. По его словам, нынешний кризис в угольной отрасли будет подталкивать компании консолидироваться - небольшие предприятия станут присоединяться к сильным, а неэффективные производственные мощности станут сокращаться. При этом Минэнерго ожидает, что в итоге отрасль перейдет к росту, но точные сроки зависят от самих компаний.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.