Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином сокращение КНР импорта нефти из РФ

Индия полностью откажется от закупки нефти у России, подчеркнул президент США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить на предстоящей на следующей неделе встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России.

"Я могу обсудить это. Китай значительно сокращает закупки нефти у РФ. А Индия полностью откажется от них", - сказал он журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.