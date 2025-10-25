В нескольких регионах Украины 26 октября ограничат энергопотребление

В "Укрэнерго" уточнили, что графики отключений будут действовать с 09:00 до 22:00 по местному времени

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ограничения энергопотребления будут введены 26 октября в ряде областей Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Завтра, 26 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления [электроэнергии]", - говорится в сообщении. При этом в компании не уточнили, в каких именно регионах вводятся ограничения.

В "Укрэнерго" отметили, что графики почасовых отключений света будут действовать с 09:00 до 22:00 (с 10.00 до 23:00 мск - прим. ТАСС). Также в указанный период ограничат энергоснабжение промышленных потребителей.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.