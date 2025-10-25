Трамп считает высокими шансы заключения с Си Цзиньпином торговой сделки

Президент США также заявил, что обсудит с председателем КНР синтетический опиоид фентанил, который поступает из Китая

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Полагаю, у нас есть действительно хороший шанс заключить весьма всеобъемлющее соглашение", - сказал он журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

"Я хочу, чтобы о наших фермерах позаботились, а он тоже хочет чего-то добиться. Мы, конечно, будем говорить о [синтетическом опиоиде] фентаниле. Вы знаете, фентанил убивает много людей, очень много людей. Он поступает из Китая, и мы будем об этом говорить. Мы обсудим многое", - добавил Трамп.

Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.