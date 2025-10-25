Рославльский вагоноремонтный завод запустил новый цех для удвоения производства

В проект вложили более 2,7 млрд рублей

СМОЛЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Рославльский вагоноремонтный завод (РВРЗ) запустил новый производственный цех, что позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза - до 7,5 тыс. единиц продукции в год. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Рославльский вагоноремонтный завод продолжает наращивать производственные мощности, укрепляя позиции флагмана промышленного комплекса Смоленской области. На предприятии запустили новый производственный цех с современным и высокотехнологичным оборудованием. Принял участие в этом важном для завода событии", - написал Анохин.

По словам губернатора, новый цех позволит выпускать современную линейку грузовых вагонов, в том числе полувагоны, платформы и цистерны. Работы по созданию нового производства стартовали в марте 2024 года. В проект вложено более 2,7 млрд рублей, значительная часть которых - льготный заем федерального Фонда развития промышленности.

"Новый комплекс позволит выпускать продукцию в соответствии с современными требованиями отрасли и выполнять задачи импортозамещения, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил Анохин.

В 2025 году в цехе запущено производство полувагонов, а со следующего начнется изготовление цистерн для транспортировки различных грузов. Кроме того, здесь производится продукция для железнодорожного подвижного состава.

Глава региона подчеркнул, что благодаря вводу нового цеха предприятие укрепляет позиции не только на российском рынке, но и в дружественных государствах, куда поставляется продукция, в частности в Республиках Казахстан, Беларусь, Узбекистан.

"Поздравил руководство и коллектив завода со значимым этапом развития предприятия. Это заслуга каждого сотрудника, ветеранов завода и руководства во главе с Юрием Александровичем Черняком", - заключил губернатор.