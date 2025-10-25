Между Москвой и Алма-Атой возобновляют прямое ж/д сообщение

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Прямое железнодорожное сообщение возобновляется в воскресенье между Москвой и Алма-Атой после приостановки в 2017 году, сообщали "Российские железные дороги" (РЖД).

Как отмечали в РЖД, прямое сообщение между городами возобновляется по согласованию с компанией "Казахстанские железные дороги" ("Казахстан темир жолы"), беспересадочные вагоны будут курсировать через день.

В частности, из Алма-Аты они начнут отправляться с 26 октября, 20:00 по местному времени в составе поезда № 7/8 Алматы - Саратов, а из Москвы - с 30 октября, 19:27 мск в составе поезда № 85/86 Москва - Дербент. Время в пути составит около трех с половиной суток.

Остановки для посадки или высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.

В РЖД уточняли, что приобрести билеты можно онлайн на сайте холдинга или в мобильном приложении, а также в кассах.