В ОП рассказали, может ли работодатель запрещать выезд за границу

За нарушения компании может грозить штраф до 100 тыс. рублей, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Работодатель не может запретить своим сотрудникам выезд за границу за исключением случаев с допуском к гостайне. За нарушения компании может грозить штраф до 100 тыс. рублей, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Согласно ч. 1 ст. 3 Трудового кодекса РФ, каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. В силу ч. 2 ст. 3 ТК РФ никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Таким образом, работодатель не вправе запретить работнику (в случае если у него нет допуска к сведениям, составляющим гостайну) посещение стран", - сказал он.

Если работодатель нарушает эти положения, его могут привлечь к ответственности по статье 5.62 Кодекса об административных правонарушениях, пояснил эксперт. "[Это] влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей", - указал Машаров.

За исключением случаев с гостайной, компания не может выдвинуть для работников требование проводить отпуск только в России. "Если работодатель поставит работнику такое условие, то это можно расценивать как нарушение", - сообщил эксперт.

А сотрудники, в свою очередь, не обязаны сообщать работодателю о поездках в другие страны. "Если у работника отсутствует допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, то работник не обязан уведомлять работодателя о выезде за границу", - пояснил Машаров.

Другие ограничения

Выезд за границу может быть запрещен по ряду оснований, в том числе не связанных с работой. Например, ограничения есть для людей, призванных на военную или альтернативную гражданскую службу, подлежащих призыву и получивших повестку, имеющих судебную задолженность более 10 тыс. рублей, находящихся под подозрением или обвиняемых в совершении преступления, осужденных.

Также в списке случаи, когда человек признан банкротом или при оформлении загранпаспорта предоставил заведомо ложные сведения.