В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на покупку квартир

Право на такую помощь имеют россияне, которые относятся к льготной категории и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, рассказал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Размеры субсидий на покупку жилья могут достигать 70 и более процентов от стоимости квартир в зависимости от категории льготника и времени нахождения в очереди, но получить их можно только раз в жизни. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), комментируя реализацию мер поддержки граждан через жилищную субсидию.

По его словам, право на такую помощь от государства имеют россияне, которые соответствуют двум ключевым критериям - относятся к льготной категории и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

"Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья учетной норме - метраж на одного человека меньше установленного в вашем регионе значения (например, в Москве это 10 кв. м, в Санкт-Петербурге - 9 кв. м), проживание в аварийном жилье или наличие тяжелого хронического заболевания у члена семьи, делающее совместное проживание невозможным", - сказал депутат. "Важно знать, что воспользоваться правом на субсидию можно только один раз в жизни", - добавил он.

К льготным категориям относятся семейные пары в возрасте до 35 лет, многодетные семьи, военные при определенной выслуге лет и члены семей погибших военнослужащих, бюджетники и госслужащие, участники земских программ, дети-сироты, вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также граждане, признанные малоимущими и нуждающимися в жилье.

В частности, молодые семьи могут рассчитывать на 30-35% от расчетной стоимости жилья. Для многодетных семей предусмотрена также выплата в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Военнослужащим при выслуге от 10 до 25 лет положена субсидия до 75% стоимости жилья, при выслуге более 25 лет - до 100%. "Для иных категорий (малоимущие, бюджетники и другие) размер помощи может составлять от 5% до 70% и зависит от времени нахождения в очереди на улучшение жилищных условий (от 5% за 1 год до 70% за 10 и более лет)", - пояснил Кошелев.

"Размер выплаты не является фиксированным и рассчитывается индивидуально, исходя из норматива стоимости квадратного метра в регионе и установленной нормы площади на человека", - сообщил депутат. Социальная норма площади составляет 42 кв. м для семьи из двух человек или 18 кв. м на каждого члена семьи, если в ней три человека и более.