ЛДПР предлагает освободить от утильсбора ветеранов СВО и многодетных

Льгота будет действовать только на одно транспортное средство, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект об освобождении от уплаты утилизационного сбора при ввозе в Россию личных автомобилей для ветеранов боевых действий, инвалидов I группы и членов многодетных семей. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об отходах производства и потребления" и закон "О ветеранах".

"ЛДПР предлагает освободить от уплаты утилизационного сбора личный транспорт, приобретаемый членами многодетных семей, инвалидами I группы, а также ветеранами СВО и других боевых действий. Такая льгота будет распространяться только на одно транспортное средство", - сказал ТАСС Слуцкий.

Он отметил, что с 1 декабря вступает в силу новая система расчета утилизационного сбора в отношении транспортных средств, которая станет учитывать не только объем двигателя, но и его мощность и экологический класс.