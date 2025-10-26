Эксперт Ляшок: дневная выплата по больничному будет от 873 рублей в 2026 году

Этот показатель напрямую зависит от МРОТ, пояснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Дневная выплата по больничному без учета районных коэффициентов в 2026 году не может быть ниже 873-967 рублей. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

В 2025 году минимальный размер больничного за 1 день для месяцев из 31 дня составляет 723 рублей, для месяцев из 30 дней - 748 рублей, а в феврале - 801 рубль.

"Этот показатель напрямую зависит от МРОТ. Индексация МРОТ на 20,7% прямо пропорционально увеличит этот минимум. Таким образом, в 2026 году дневная выплата по больничному не может быть ниже 873-967 рублей без учета районных коэффициентов", - сказал он.

Ляшок отметил, что в настоящее время величина МРОТ относительно слабо влияет на размеры различных социальных выплат. В основном он устанавливает минимальный размер различных выплат, связанных с работой. Кроме больничных, это размеры отпускных и пособий по уходу за ребенком.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это предел, ниже которого не может опуститься зарплата работника за календарный месяц. МРОТ в 2026 году будет повышен темпами, опережающими инфляцию, - на 20,7%. Таким образом, он вырастет до 27 093 рубля в месяц. Повышение МРОТ затронет более 4,5 млн россиян.