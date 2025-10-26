Эксперт Горенский: рынок общепита в России вырастет в шесть раз к 2030 году

Директор Института гастрономии Сибирского федерального университета считает, что развитие рынка будет идти быстрее, если отрасли удастся снизить налоговую нагрузку

КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Рынок общественного питания в России к 2030 году вырастет по количеству заведений в шесть раз. Произойдет это с появлением квалифицированных кадров в этой отрасли, сообщил ТАСС на Всероссийском форуме гостеприимства директор Института гастрономии Сибирского федерального университета Алексей Горенский.

"На мой взгляд, через пять лет, к 2030 году, российский рынок общественного питания ждет масштабный рост по числу заведений. Рынок вырастет в шесть, а может и в семь раз. На это повлияют несколько факторов. Например, появление квалифицированных кадров в этой отрасли. Долгое время в нашей сфере сохраняется кадровый дефицит. Мы запускаем на базе нашего Института гастрономии новые направления для подготовки кадров. Более того, в кратчайшие сроки мы должны создать новую образовательную технологию по подготовке среднего профессионального звена (колледжи и училища - прим. ТАСС) и запустить это по всей стране. Первый такой колледж будет открыт в Красноярске", - сказал Горенский.

По словам директора Института гастрономии, развитие рынка также будет быстрее, если отрасли удастся снизить налоговую нагрузку. "Сейчас она (налоговая нагрузка - прим. ТАСС) для этого бизнеса достаточно сильная. У нас есть предложение для профильных министерств о том, как нам снизить ее для того, чтобы индустрия развивалась", - пояснил Горенский.

По данным Росстата, в 2024 году оборот рынка общественного питания России составил 3,44 трлн рублей. В стране работает около 198 тыс. заведений разных форматов. Единственный в России Институт гастрономии, где готовят шеф-поваров, кондитеров, отельеров, управленцев в сфере общественного питания работает в Красноярске при Сибирском федеральном университете.