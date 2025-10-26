Самолет в Магнитогорск совершил незапланированную посадку в Оренбурге

Это произошло по причине неблагоприятных метеорологических условий

ОРЕНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летевший по маршруту Санкт-Петербург - Магнитогорск, из-за неблагоприятной погоды в аэропорту прибытия совершил неплановую посадку в Оренбурге, сообщила в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

"26 октября <…> в утреннее время по причине неблагоприятных метеорологических условий в Магнитогорске в аэропорту Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса, [следовавшего] <…> по маршруту Санкт-Петербург - Магнитогорск", - говорится в сообщении.

На борту самолета - 181 пассажир. По предварительной информации, самолет вылетит 26 октября в 12:05 мск. В надзорном ведомстве уточнили, что пассажиров разместили в гостинице.