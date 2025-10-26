Сеть "Ашан" зарегистрировала в России новый товарный знак

Он будет запатентован по нескольким классам, среди которых - немедицинские косметические и туалетные продукты, игры, игрушки и другие товары

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сеть гипермаркетов "Ашан" запатентовала в России новый товарный знак в виде красного птенца. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

По данным службы, заявка на регистрацию товарного знака поступила 25 октября 2024 года. Через год, 14 октября 2025 года, Роспатент принял решение зарегистрировать новый логотип в виде красного птенца.

Товарный знак планируют запатентовать по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых - немедицинские косметические и туалетные продукты, игры и игрушки и другие товары.