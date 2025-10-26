Вылет рейса из Ханты-Мансийска в Москву задерживается на семь часов

Причиной задержки стала замена борта

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 октября. /ТАСС/. Вылет рейса Ханты-Мансийск - Москва задержали на семь часов по причине замены борта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"26 октября из-за замены воздушного судна в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО "Авиакомпания Аэрофлот" в Москву (Шереметьево). Планируемое время вылета 13:55 (11:55 мск) 26 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на рейс зарегистрированы 183 пассажира.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь в 06:55 (04:55 мск). Прокуратура осуществляет контроль с целью недопущения нарушений прав пассажиров. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.