Цивилев: в России готовят новые меры на рынке топлива

Министр энергетики отметил, что уже введенные ограничения экспорта и корректировка демпфера помогли остановить рост оптовых цен и стабилизировать ситуацию

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские власти готовят новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Ситуация взята под контроль. Мы оперативно приняли ряд мер, включая ограничение экспорта и корректировку демпфера. Это помогло остановить рост оптовых цен и стабилизировать ситуацию. Сейчас готовятся и дополнительные меры, чтобы гарантировать достаточное предложение на рынке", - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.