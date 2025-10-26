Приморье может поставлять до 400 тыс. тонн сои в Китай взамен поставок из США

Существуют определенные административные сложности, которые находятся в процессе решения, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко

ШЭНЬЯН, 26 октября. /ТАСС/. Приморский край имеет возможность ежегодно поставлять до 400 тыс. тонн сои в КНР на фоне снижения закупок Китаем американской продукции. Об этом ТАСС сказал министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко на полях 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (северо-восточная провинция КНР Ляонин).

"Сегодня мы производим порядка 400 тысяч тонн, практически весь этот объем может идти на экспорт, так как мы логистически находимся очень далеко от внутреннего рынка РФ", - сказал Сидоренко. Отвечая на вопрос о возможности замены американских поставок сои в Китай, Сидоренко сказал, что Приморский край "безусловно может и хотел бы это сделать". При этом, добавил он, существуют определенные административные сложности, которые находятся в процессе решения.

"Это наш экспортный потенциал, мы готовы экспортировать сельхозпродукцию в Китай", - указал Сидоренко. Он также отметил перспективы таких товаров, как кукуруза, мед, а также морепродукты.

На фоне противоречий КНР и США в торгово-экономической сфере Китай снизил закупки американской сои, переключившись на альтернативные поставки, в частности из стран Южной Америки.

Третий Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в Шэньяне 24-25 октября с участием представителей властей КНР, правительств регионов РФ, а также российских и китайских предпринимателей.