Минэнерго ждет стабилизации оптовых цен на топливо осенью

В этот период спрос на него снижается, а на НПЗ завершают плановые ремонты, напомнил глава министерства Сергей Цивилев

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Спрос на топливо снижается осенью, а на НПЗ завершаются плановые ремонты, что в совокупности позволит стабилизировать цены на топливо. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Осенью спрос традиционно снижается, а на заводах завершаются плановые ремонты. Эти два фактора вместе помогут вернуть баланс на рынке бензина в норму. Объем производства будет существенно превышать потребление", - сказал он.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что благодаря принятым мерам и сезонным факторам министерство ожидает осенью стабилизации цен на оптовом рынке топлива.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.