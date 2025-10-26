РЖД решают вопросы по транзиту товаров из РФ в Армению через Азербайджан

Баку ранее снял ограничения на использование своих желзных дорог для перевозки российской продукции

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 26 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) с коллегами из региона в данный момент решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию.

"Азербайджанская сторона подтвердила нам возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана в Армению. То есть в этом смысле у нас есть очень интересные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" вместе со своими коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства, для того чтобы осваивать этот новый логистический маршрут", - отметил Оверчук.