Вице-премьер Госсовета КНР предложил США повысить уровень торговых отношений

Делегации выразили готовность под стратегическим руководством глав двух государств в полной мере задействовать консультационные механизмы

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на состоявшихся в Малайзии переговорах с делегацией Соединенных Штатов предложил американскому министру финансов Скотту Бессенту и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру повысить уровень отношений в целях развития двустороннего товарооборота. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Результаты китайско-американских торгово-экономических консультаций были достигнуты с большим трудом, и от нас требуются совместные усилия для их сохранения. Надеемся, что США будут взаимодействовать с Китаем <...>, продолжат укреплять взаимное доверие, устранять разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество, продвигать двусторонние торгово-экономические отношения на еще более высокий уровень", - подчеркнул Хэ Лифэн.

Как он отметил, суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и сотрудничестве, и стабильное продвижение взаимодействия в этом направлении соответствует ключевым интересам обеих стран, как и ожиданиям международного сообщества. По его словам, конфронтация нанесет ущерб как Пекину, так и Вашингтону.

"Что касается разногласий и трений <...>, обе стороны должны, основываясь на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, приносящего обоюдную пользу, найти подходящие решения для урегулирования взаимных проблем посредством равноправного диалога и консультаций", - подчеркнул Хэ Лифэн.

По данным агентства, делегации Китая и США в ходе переговоров подтвердили обоюдное намерение поддерживать тесные контакты по вопросам торгового взаимодействия, а также выразили готовность под стратегическим руководством глав двух государств в полной мере задействовать соответствующие консультационные механизмы.