Рейс "Уральских авиалиний" из Владикавказа в Москву задерживается

Причиной задержки стало столкновение с птицей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" с субботы ожидают вылета из Владикавказа в Москву. Задержка произошла из-за столкновения самолета с птицей, отправить пассажиров планируется в аэропорт прибытия в воскресенье, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии".

"При выполнении рейса U6-1387 по маршруту Домодедово - Владикавказ во время снижения для посадки в аэропорту Владикавказа произошло столкновение с птицей. У воздушного судна оказался поврежден носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на более позднее", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Владикавказа, отправка рейса планировалась в 16 часов 26 октября. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице, обеспечили питанием и напитками.

"Информация, которую распространяет ряд СМИ о том, что авиакомпания предоставит воздушное судно меньшей вместимости и мест хватит не всем, не соответствует действительности. Все пассажиры (180 человек) будут отправлены сегодня в Домодедово на рейсе U6-1388", - прокомментировали в авиакомпании.

В Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры сообщается о контроле за соблюдением прав пассажиров. "В международном аэропорту Владикавказ задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские авиалинии". Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.