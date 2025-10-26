Цивилев: энергокомпаниям нужна господдержка для строительства крупных ГЭС

Министр энергетики напомнил, что гидроэлектростанции строят 6-12 лет

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российским энергетическим компаниям необходима государственная поддержка для реализации проектов крупных гидроэлектростанций. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Нам нужно оценить возможности самих компаний. Очевидно, что без господдержки реализовать такие проекты им сложно. ГЭС строятся долго, 6-12 лет: чем крупнее станция, тем больше срок", - сказал он.

Ранее в Минэнерго сообщили ТАСС, что министерство рассчитывает, что до 2039 года на Дальнем Востоке будут введены 3,77 ГВт мощности ГЭС и ГАЭС. Всего в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусмотрен ввод проектов гидроэлектростанций мощностью 4,2 ГВт.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о необходимости использовать огромный потенциал гидроэнергетики на Дальнем востоке. По словам главы государства, он рассчитывает, что правительство и регионы уделят внимание развитию малых и крупных гидроэлектростанций.

