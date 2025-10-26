"Суал" предлагает "Русалу" созвать акционеров по дивидендам за III квартала

Ожидается, что окончательной датой определения списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, станет 10 ноября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. "Суал партнерс" - крупнейший миноритарный акционер "Русала" - просит созвать внеочередное собрание акционеров (ВОСА) "Русала" для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года. Об этом говорится в сообщении "Русала", опубликованном на Гонконгской бирже.

Заседание совета директоров для рассмотрения требования и вопроса о созыве ВОСА состоится 29 октября. Следующее заседание планируется провести 6 ноября для рассмотрения вопросов, связанных с ВОСА, включая рекомендации по выплате дивидендов.

Ожидается, что окончательной датой определения списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, станет 10 ноября.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.